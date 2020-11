Zoon Van Persie schrijft Feyenoord-geschiedenis met heerlijke omhaal

Wijnaldum: ‘Mijn juichen was een eerbetoon aan Virgil’

17 november Georgino Wijnaldum vindt het terecht dat Italië de koploper is in de groep van Oranje in de Nations League. De middenvelder hoopt op een ontsnapping van het Nederlands elftal in de laatste wedstrijd in en tegen Polen. ,,Het gaat lastig worden.‘’