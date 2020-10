Zoon Van Persie scoort met prachtige omhaal tegen Ajax

wedstrijdverslag GA Eagles legt met sterke eerste helft basis voor winst op MVV

18:22 Waar het in eigen huis moeizaam gaat, daar harkt Go Ahead Eagles de punten op vreemde bodem voorlopig gretig binnen. Op bezoek bij MVV bleef de ploeg van trainer Kees van Wonderen voor de vierde keer dit seizoen zonder nederlaag en zelfs zonder tegendoelpunt. De 0-2 was op basis van vooral een sterke eerste helft bovendien meer dan verdiend.