Zoon voormalig Vitesse-eigenaar Jordania neemt FC Den Bosch over

De overname hing al lange tijd in de lucht. De eerste berichten dateren van half mei. Van der Kraan gaf afgelopen week al aan dat er binnen twee weken duidelijkheid zou komen over de deal. Nu dat zover is, kan FC Den Bosch eindelijk gaan handelen op de transfermarkt. De club besloot met het aantrekken van potentiële versterkingen te wachten tot de overname beklonken was en er meer financiële speelruimte zou zijn. Dat is nu dus het geval.