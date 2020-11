Zoons over overleden Pim Doesburg: 'Onze vader was altijd zo sterk als een beer, maar hij was op’

Door Mikos Gouka



In een gietijzeren doosje vonden Danny Doesburg (48) en zijn broer Pim Doesburg jr. (53) de zilveren medaille van het WK 1978 in Argentinië terug. Het is één van de weinige tastbare aandenkens aan de imposante loopbaan van hun vader, die op 18 november op 77-jarige leeftijd overleed. ,,Op eBay kocht ik een paar jaar geleden een wedstrijdshirt van mijn eigen vader terug’’, zegt Danny. ,,Verder hadden we niets meer. Eentje met Philips op het shirt. Schitterend.’’