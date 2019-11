‘Zorg dat deze minuut geen opwelling is geweest’

Door Daniël Dwarswaard



Tijdens de eerste minuut bij ADO Den Haag - Willem II klinkt het You’ll never walk alone door de stadionspeakers, om de actie van de voetballers op het veld nog wat kracht bij te zetten. Je moet goed luisteren, want het geluid van de boxen valt wat weg bij het geluid dat de fans van Willem II produceren. Zij ‘beginnen’ de wedstrijd zoals ze altijd doen: hossend voor hun club. De fanatieke fans van ADO zijn druk met een andere boodschap, over het wanbeleid dat de club volgens hen voert met deze sportieve malaise (de Hagenaars staan 17de) tot gevolg.



Het is deze plek waar tamelijk recent (in 2016) nog 22 stadionverboden werden uitgedeeld nadat toenmalig Ajacied Riechedly Bazoer racistische teksten naar zijn hoofd kreeg geslingerd. Nu is het Cars Jeans Stadion dus één van de negen podia in de eredivisie met een gezamenlijke boodschap: ban racisme uit. Demonstratief blijft de bal een minuut lang stil liggen na het eerste fluitsignaal.