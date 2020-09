Zorgen beloftenteams voor competitievervalsing? ‘Het is gewoon hartstikke oneerlijk’

Keuken Kampioen DivisieMonsterzeges en horrornederlagen die elkaar in rap tempo opvolgen, dat ruikt naar competitievervalsing. Dat vinden de topploegen in de Keuken Kampioen Divisie althans, die de beloftenelftallen iedere week met een andere opstelling binnen de lijnen zien verschijnen. Tijd voor verandering? ,,Ze moeten met vaste selecties gaan werken.’’

De ene week ga je kansloos met 6-1 onderuit tegen NAC, twee weken later win je met 7-3 van de gedoodverfde promotiekandidaat De Graafschap. Heeft Jong AZ-trainer Michel Vonk een wondermiddel in de bidons van zijn spelers gestopt? Nee, hij kon in Breda ‘gewoon’ geen beroep doen op zijn supertalenten. Omdat zij bij het eerste van AZ waren aangesloten, kon NAC als een bulldozer over de minder getalenteerde en ervaren jeugdspelers heenwalsen. Het resultaat? Soms is de beloftenploeg een gevreesd roofdier, maar net zo vaak een manke prooi.

Ook Jong Ajax ging met 0-4 onderuit tegen Roda JC en won vervolgens met 0-3 van Go Ahead Eagles. Competitievervalsing, roepen de grote clubs in koor. Daar kan Gert Kruys, die het in 2014 met Sparta aan den lijve ondervond, zich goed in vinden. ,,Als we toen tegen Jong Ajax moesten, was het toch afwachten met welk team ze op de proppen kwamen. Ik blijf daar met verbazing naar kijken, het is gewoon hartstikke oneerlijk. Ze komen per week opeens met een stuk of negen andere namen. Dat kan gewoon niet.’’

Volledig scherm Niek Vossebelt en Kees Luijckx vieren een treffer tegen het weerloze Jong Ajax. © BSR Agency

Kruys, die 235 wedstrijden aan het roer stond in de eerste divisie, vindt het oneerlijk tegenover de ambitieuze clubs. ,,Die teams hebben geïnvesteerd in succes, je moet de competitie wel serieus blijven nemen.’’ Kruys pleit echter niet voor het verbieden van beloftenploegen in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Ik vind dat ze met vaste selecties moeten gaan werken, waar twee dispensatiespelers mogen meedoen. Dan is het voor beide partijen eerlijk.’’

Zo gaat het bijvoorbeeld in Spanje, waar Ludovit Reis dit seizoen tot de vaste kern van FC Barcelona B behoorde. In Nederland hebben de Jong-teams meer vrijheid. Al sinds de tweede elftallen van Ajax, PSV en FC Twente in 2013 debuteerden in het betaald voetbal, stuit dat op forse kritiek. AZ trad tegen De Graafschap aan met eredivisiewaardige spelers als Hakon Evjen en Tijani Reijnders, die tijdens de pijnlijke nederlaag tegen NAC ontbraken.

Kraamkamer

Toch zijn de clubs zeven jaar later tot het vaste meubilair van de competitie uitgegroeid. Inmiddels wordt er bij de Keuken Kampioen Divisie ook automatisch gedacht aan een ontwikkelplatform voor jeugdige, talentvolle spelers. Neem Frenkie de Jong, die in de kraamkamer van de Nederlandse voetbalvelden 46 duels speelde, om vervolgens te debuteren bij Ajax, te schitteren in de Champions League en voor een monsterbedrag de overstap naar het machtige FC Barcelona te maken. Een 4-2 nederlaag op bezoek bij Telstar hielp hem juist zijn stormachtige ontwikkeling voort te zetten.

Quote Het is ook niet zo dat ze opeens tegen dertigjari­ge eerste elf­tal-spe­lers staan. Gerald Vanenburg

Ook Oranje-klanten Donny van de Beek, Donyell Malen en Calvin Stengs zetten hun eerste seniorenstappen op het tweede niveau in Nederland. ,,Dat is geweldig voor hun ontwikkeling’’, vindt Ajax-jeugdtrainer Gerald Vanenburg. ,,De spelers van de beloftenelftallen krijgen zo de kans om te spelen onder weerstand en zich te etaleren. Spelen in de Keuken Kampioen Divisie maakt ze alleen maar beter.’’

Desondanks begrijpt Vanenburg de woede van de titelkandidaten in de eerste divisie, die steeds weer andere beloftenploegen voor de dag zien komen. De ene week doen de talentvolle pareltjes mee, terwijl zij het weekend erna bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht behoren. ,,Dat is vervelend, maar het is ook niet zo dat ze opeens tegen dertigjarige eerste elftal-spelers staan. Als je voetbalt, moet je gewoon iedere wedstrijd winnen. Ze kunnen wel wijzen, maar ze hebben er nu eenmaal mee te maken. Competitievervalsing? Nee, zeker niet.’’

Volledig scherm Frenkie de Jong (l) in de toenmalige Jupiler League. © Foto Ruud Voest