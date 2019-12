Zorgen bij Ajax om Onana en Promes

Vooral het eventuele gemis van doelman Onana kan Ajax voelen. De Kameroener blinkt wekelijks uit en wordt inmiddels vaak genoemd in het rijtje van beste keepers van de wereld. Vorige week in Parijs bij de uitreiking van de Gouden Bal kwam hij op plek 7 terecht van beste keepers. De Afrikaan vond het sowieso al machtig om aanwezig te zijn tussen al die andere topkeepers. Is plek 7 reëel? ,,Weet je wat het is: de ene keer ben je als keeper alles, de volgende keer niets. Dat heb ik wel geleerd van deze job. Na Ajax - Tottenham Hotspur vorig jaar vroeg niemand of ik de beste van de wereld was”, vertelt Onana.

Over de huidige staat van Ajax zegt hij, refererend aan de zwakke generale tegen Willem II: ,,Soms is het goed om te verliezen. Ik zie het als een wake-upcall. Niets om ons veel zorgen om te maken. We weten allemaal hoe belangrijk de wedstrijd tegen Valencia is. Dat hoeft niemand ons te vertellen.”

Mocht Onana morgen in actie komen, dan moet hij wel opletten dat hij geen gele kaart pakt. De doelman staat, net als Promes en Lisandro Martinez, op scherp. Dat tijdrekken, Onana zou het zo weer doen. ,,Ik maak altijd de keuze waarvan ik denk: dit is het beste voor mezelf en voor het team. Ik heb nu misschien een reputatie als tijdrekker. Maar ik zal altijd doen wat op dat moment het beste is. Als dat tijdrekken is, zal ik dat doen.’’

Blind