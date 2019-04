Zorgen om De Jong na riante zege Ajax op Excelsior

Ajax-trainer Erik ten Hag had dus voor Huntelaar gekozen als spits. Lasse Schöne kreeg daardoor richting de belangrijke wedstrijd in de Champions League tegen Juventus extra rust. Donny van de Beek zakte wat terug in de opstelling naast Frenkie de Jong. Die laatste moest na een klein halfuur spelen al worden vervangen met hamstringblessure. Met het oog op de kwartfinale tegen Juventus nam Ten Hag geen enkel risico met hem. De Jong werd vervangen door Jurgen Ekkelenkamp.



Ajax kende een uitstekende start. Speelde frivool en fel en kwam na tien minuten al op 1-0. Van de Beek vond fraai Huntelaar die subtiel raak stiftte. Een logisch gevolg van het feit dat Excelsior enorm veel ruimte weggaf. Ajax werd daardoor ook wat laconiek, maar breidde de score vlak voor rust wel uit. Eerst maakte Tadic 2-0 door van dichtbij raak te schieten. Even later werd een prachtige Amsterdamse aanval afgerond door opnieuw Huntelaar. Vlak voor rust deed oud-Ajacied Mounir El Hamdaoui wat terug door 3-1 te maken.



Maar na rust ging het weer over dat ene woord: doelsaldo. Kasper Dolberg, die de laatste weken te weinig afdwingt, kwam in het veld voor Huntelaar. Vrijwel direct maakte hij fraai de zesde Amsterdamse goal. Ziyech vond hem, de Deen nam de bal aan op zijn borst en schoot hard met links raak en zorgde voor de 6-1. Tegenvallertje voor Ajax was wel de 6-2 van Excelsior. Omdat elk doelpunt telt. Jeffry Fortes kopte raak.