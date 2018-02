Zorgen om spel van Feyenoord: 'Het zag er in de eerste helft echt niet uit'

Beginnen zoals in de bekerwedstrijd tegen PSV. Dat was het devies voor Feyenoord. In de rust moesten de Rotterdammers echter al concluderen dat dat mislukt was. Het stond toen al 0-2 voor PSV. ,,We hebben er vooraf nog op gehamerd: scherp beginnen, fel in de duels, er vol op klappen. Zoals in de bekerwedstrijd tegen PSV", vertelt El Ahmadi tegenover de camera's van Fox Sports. ,,De tweede helft lukte dat wel eventjes, maar dan is het eigenlijk al te laat."



Coach Giovanni van Bronckhorst maakt zich zorgen om het spel van zijn ploeg: ,,Er is te weinig vertrouwen en ook de automatismen ontbreken. We moesten ook weer noodgedwongen wisselen, vooraf met Sven van Beek en in de rust met Steven Berghuis."