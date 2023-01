Zorgen over rentree Berghuis in de Kuip, Feyenoord vreest excessen, bij Ajax ligt dilemma op de loer

Jong PSV - VVV afgelast, Eindhovena­ren grijpen in en vervangen veld

Jong PSV en VVV hoorden maandagmiddag dat hun wedstrijd op maandag is afgelast. De beloften zouden om 20.00 thuis spelen tegen de Venlonaren, maar door overvloedige regenval kan het duel nu niet afgewerkt worden. Het veld zou eigenlijk drie uur voor de wedstrijd getest worden, maar al vroeg in de middag was duidelijk dat er onmogelijk op te voetballen is.

16 januari