Zorgen voor Excelsior in aanloop naar duel met PSV

Video Van Bronckhorst ziet weer licht aan het einde van de tunnel

22 november Bij Giovanni van Bronckhorst vochten teleurstelling en voldoening om voorrang na de nederlaag in de slotfase bij Manchester City. Feyenoord verloor na een prima wedstrijd nipt, maar de trainer had voldoende aanknopingspunten gezien die kunnen leiden naar de uitgang in het Rotterdamse doolhof.