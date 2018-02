Zorgen Willem II nemen toe na nederlaag bij hekkensluiter Sparta

Willem II begon, wellicht nog vermoeid vanwege de slopende bekerwedstrijd donderdag, in een afwachtende houding op Het Kasteel tegen hekkensluiter Sparta. Met vijf verdedigers en vlak daarvoor Pedro Chirivella bleef het in de eerset helft vooral bij tegenhouden voor de Trcicolores. Pas in de 31ste minuut was er de eerste serieuze doelpoging van Willem II, toen Thom Haye met een afstandsschot de nieuwe Sparta-doleman Jannik Huth op de proef stelde.



Wijnaldum

Niet lang daarvoor was Sparta op voorsprong gekomen en daarbij kreeg het hulp van Willem II. Giliano Wijnaldum, die al een paar keer naar zijn blijkbaar pijnlijke lies had gegrepen, gaf een desastreuze terugspeelbal. Veel te kort en recht in de voeten van Sparta-aanvaller Fred Friday. Die wist wel raad met het buitenkansje: 1-0.



In de rust besloot Willem II-coach Erwin van de Looi het roer om te gooien. Naast de vermoedelijk gedwongen wissel Tsimikas voor Wijnaldum, kwam ook spits Bartholomew Ogbeche voor rechtsback Damil Dankerlui. Willem II ging verder met vier verdedigers in een poging het tij te keren.



Redding

Dat resulteerde niet direct in grote scoringskansen. Integendeel. De Rotterdammers profiteerden een paar keer bijna van de ruimte die Willem II achterin weggaf. Keeper Mattijs Branderhorst voorkwam met een goede actie dat Friday er al rap 2-0 van maakte. De goalie was razendsnel uit zijn doel gekomen en won ver buiten zijn strafschopgebied een een-tegen-een-duel met Friday, die anders vrije doortocht had gehad.



In de 66ste minuut was Willem II dicht bij de gelijkmaker, toen Ben Rienstra de bal uit een goede voorzet van Ogbeche niet ver over het Sparta-doel kopte. Even later kwam Ismail Azzaoui voor Pedro Chirivella om nog meer aanvalskracht te genereren in de slotfase. Maar de stootkracht bleef beperkt en kansen bleven schaars. Branderhorst hield zijn ploeg nog in de race door ook de doorgebroken Dabney dos Santos van scoren te weerhouden. Maar de 1-1 viel niet meer, ook niet uit de vrije trap die Tsimikas mocht nemen in de 90ste minuut. De bal strandde in het muurtje. Zodat Willem II nu de wonden moet gaan likken: de afstand tot de nummer laatst is geslonken tot drie schamele punten. Woensdag komt VVV op bezoek in Tilburg. Dan is het geen kwestie van mogen meer, maar moeten.



Dat de Tilburgers in de halve finale van het bekertoernooi staan, is nu volledig bijzaak.