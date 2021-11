Zuipen, gokken, extreme spanning: hopelijk loopt het met Dirk zo'n vaart niet

wedstrijdverslag GA Eagles drijft Ajax tot wanhoop en sleept punt met eeuwig­heids­waar­de weg uit de Arena

Nog nooit haalde Go Ahead Eagles ook maar een punt weg uit Amsterdam als het tegen Ajax speelde. Een lange optocht van nederlagen in de hoofdstad, maar dit seizoen is alles anders. In een jaar dat voor GA Eagles toch al met goud is omrand, schreven Kees van Wonderen en zijn manschappen op de late zondagavond een nieuwe Deventer bestseller. De landskampioen beet de tanden stuk op een mentaal ijzersterk en geconcentreerd GA Eagles, dat met 0-0 een resultaat voor de eeuwigheid weg kaapte.

7 november