Een les van dit toernooi? Zullen we stoppen met het politiek bewust maken van voetballers? Die combinatie is gewoon nooit een gelukkige geweest. Een geschiedenislesje. Vandaag, precies 47 jaar geleden, verloor het Nederlands elftal de WK-finale met 2-1 van West-Duitsland. Het eerste Duitse doelpunt werd gemaakt door Paul Breitner, die in de jaren 70 te boek stond als intellectueel. Hoe beroemder hij werd, hoe linkser. Tenslotte dweepte Breitner met de Chinese leider Mao Zedong, die al twee decennia verantwoordelijk was voor onderdrukking, massa-executies, werkkampen waar mensen werden gehersenspoeld en hongersnood. Geschat wordt dat tussen de 40 en 70 miljoen Chinezen stierven als gevolg van Mao’s zieke opvattingen en obsessies. En Breitner had in zijn huiskamer, ik schat dat het 1974 was, een grote poster van Mao aan de muur waarvoor hij koket poseert.