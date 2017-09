Zuur verlies voor FC Den Bosch in Maastricht

FC Den Bosch had alle recht om zich te beklagen na de geflatteerde 3-0-nederlaag bij MVV van vrijdagavond. Scheidsrechter Van de Graaf presteerde het na rust om een op het oog zuivere gelijkmaker van Niek Vossebelt af te keuren. Later weigerde hij ook om invaller Ronaldo Lima een strafschop te geven toen die in de zestien werd neergehaald door Samy Mmaee. De tweede seizoensnederlaag van FC Den Bosch werd daarmee onafwendbaar. Extra pijnlijk was dat die in de slotfase nog opliep naar 3-0.

Door het ontbreken van Danny Verbeek, die met zijn schouderblessure zes tot twaalf weken uitgeschakeld is, stuurde trainer Wil Boessen FC Den Bosch met een 5-3-2-formatie het veld in. Net als de weer fitte doelman Kees Heemskerk keerde de ook volledig herstelde centrumverdediger Bart Biemans terug in het elftal. De Belgische routinier vormde samen met Mats Deijl, Sam Kersten, Ben Santermans en Jonas Heymans de vijfmansachterhoede. Op het middenveld stond het trio Jens van Son, Niek Vossebelt en Muhammed Mert. Sven Blummel en Dennis Kaars vormden de tweemansaanval. De nieuwe strijdwijze pakte voor rust niet goed uit. MVV was veel gevaarlijker. Met name Jonathan Okita was bij vlagen ongrijpbaar voor de FC Den Bosch-defensie.



In de negentiende minuut zorgde hij voor de 1-0. Na een afgeslagen hoekschop van FC Den Bosch mocht Okita alleen op Heemskerk af. Jens van Son durfde niet in te grijpen tegen de snelle MVV-aanvaller, die de bal fraai in het Bossche doel krulde.Daarna voorkwam Heemskerk met een paar prima reddingen een tweede Maastrichtse treffer. FC Den Bosch stelde daar voor rust amper iets tegenover. Het dichtste bij een doelpunt was nog Mats Deijl, die in de 36ste minuut een bal bij de zijlijn in een keer op de slof nam en zijn schot zowaar maar net over zag gaan.



Na rust kwam FC Den Bosch veel beter voor de dag. De ploeg dicteerde lange tijd het spel, maar kansen waren spaarzaam. Na de afgekeurde treffer van Vossebelt schoot Pieter Nys tien minuten voor tijd de 2-0 binnen.Nadat ook Ronaldo zijn strafschop onthouden was werd het vlak voor tijd op kolderieke wijze 3-0. Vossebelt haalde een schot van Nys van de lijn, maar schoot daarbij tegen Atilla Yildirim aan waardoor de bal alsnog in het doel rolde.