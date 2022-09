Zwak Ajax moet koppositie afstaan aan PSV na pijnlijke nederlaag bij AZ

Ajax drong aan, met veel aanvallende wissels en steeds meer opportunisme in het spel ook. Meerdere malen leek de tweede goal alsnog in de maak, maar AZ die werd door Dani de Wit en Reijnders op de doellijn voorkomen. En zelfs in een bloedstollend slotoffensief gingen meerdere malen een paar armen tevergeefs de lucht in, maar ook bij de kopballen van Edson Álvarez en stormram Lorenzo Lucca hield AZ op wonderbaarlijke wijze stand. Tadic kreeg ook nog een grote kans op de 2-2, maar zijn schot ging voorlangs.



Daarmee diende de ‘angstgegner’ Ajax na twee maand de eerste eredivisienederlaag toe. Naast de ongeslagen status raakt de kampioen bij het ingaan van de break ook de koppositie kwijt. Die is in handen van PSV, dat ondanks het malheur van de laatste weken Feyenoord op Super Sunday over de knie kreeg en zich op doelsaldo de nieuwe nummer één mag noemen.