Zwak Go Ahead helpt MVV aan zege

Het was de tweede verliespartij in vier dagen voor GA Eagles. Maar waar de nederlaag tegen FC Utrecht in de KNVB-beker voor berusting zorgde, oogde het optreden in Maastricht vooral wanhopig. In de slotfase kreeg de ploeg nog wat kansen, via de aardig ingevallen Bannink, maar de zeperd was niet meer dan verdiend.