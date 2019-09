Zwakke eerste helft nekt Feyenoord tegen Rangers

Feyenoord heeft de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League uit van Rangers verloren (1-0). Een avond in het teken van Fernando Ricksen. Rangers eerde hun overleden oud-speler met een overwinning. Feyenoord kon dat niet voorkomen.

Ibrox Stadium loeit, tientallen keren in de wedstrijd. Ja, in Groot-Brittanië weten ze sowieso wel hoe ze sfeer moeten maken op de tribunes. Nu is het nog net even anders. De fans van Rangers willen een ode brengen aan de woensdag overleden Fernando Ricksen. Net als de Schotse spelers. Ze jagen Feyenooord een helft lang volledig af. De Rotterdammers, zichtbaar onder de indruk van de ambiance, worden soms omver geblazen.

Je voelt aan alles dat het een speciale avond is. Veel supporters nemen voor de wedstrijd nog even de tijd om één van de twee spontaan ontstane herdenkingsplekken voor Ricksen te bezoeken. Aan de oproep van de supportersverenigingen om in het Oranje naar het stadion te komen als eerbetoon aan Ricksen hebben veel fans gehoor gegeven. De minuut stilte vooraf levert kippenvel op. Net als de tweede minuut (rugnummer van Ricksen) van de wedstrijd als heel het stadion ovationeel applaudisseert. Het spel ligt zelfs even stil omdat ook de spelers meedoen, net als trainer Jaap Stam en Steven Gerrard. Op de tribunes hangt een spandoek met de tekst: a warrior until the end, rest easy Fernando.

Het werkt als doping voor de spelers van Rangers die over het veld razen. Feyenoord weet er geen raad mee en wordt alleen in het begin van de eerste helft gevaarlijk. De ploeg van Stam komt eerst nog goed weg als aanvoerder James Tavernier een strafschop via de paal naast schiet na een handsbal van Edgar Ié. De Portugees speelt de slechtste wedstrijd tot nu toe als Feyenoorder. Na een klein halfuur is daar dan toch de voorsprong voor Rangers via Sheyi Ojo scoort.

Stam kan weer beschikken over Steven Berghuis die afgelopen weekend tegen ADO Den Haag nog geblesseerd op de tribune zat. Het zorgt ervoor dat Luis Sinisterra in de spits staat en Luciano Narsingh op de bank zit. Net als Jens Toornstra en Nicolai Jørgensen, net hersteld van langdurige blessures.

Maar het is Narsingh die als eerste in het veld wordt gebracht om nog iets af te dwingen in een wedstrijd waarin Feyenoord nauwelijks aanspraak maakt op een goed resultaat. Berghuis gaat daardoor achter spits Sinisterra spelen in de hoop zo wel een gat te vinden in de Schotse verdediging. En ja, Feyenoord dringt aan. Speculeren op nog een gestolen doelpunt. Wat zou het uitmaken in een Europese uitwedstrijd?

Een klein kwartier voor tijd dan de wissel die je eigenlijk al eerder verwacht. Jørgensen mag in de slotfase laten zien wat Feyenoord de afgelopen weken zo miste: een échte centrumspits. Sam Larsson, ook onder de maat in Glasgow, gaat naar de kant. Jørgensen tobde maar liefst drie maanden met een zeurende knieblessure en werd zondag tegen ADO Den Haag als een verloren zoon onthaald na zijn invalbeurt in de Kuip.