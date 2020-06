Zwangere voetbalster Ajax krijgt doorbetaald: ‘Is voor ons logica’

Door Daniël Dwarswaard



In Nederland lag dat anders, ondervond Koster toen zelf. ,,Het was echt niet zo makkelijk om die beslissing te nemen. Een worsteling zelfs. Het was toen in Nederland zo van: oké, als je zwanger bent, is ook je voetballoopbaan klaar. Mijn kinderwens was uiteindelijk zo groot dat ik tóch zwanger wilde worden tijdens mijn carrière. Omdat ik de eerste was, werd dat een groot item in Nederland. Ik ben tot op de dag van vandaag zo blij dat ik die keuze heb gemaakt.’’