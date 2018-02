Zwinkels blijft ook na zijn carrière verbonden aan ADO

NEC weer koploper na zege op Jong PSV

8 februari NEC heeft de koppositie in de Jupiler League overgenomen. De Nijmegenaren wonnen in eigen huis met 2-0 van Jong PSV en passeren op de ranglijst Jong Ajax in ieder geval voor een dag. NEC staat op 49 punten, één meer dan Jong Ajax dat vrijdag bij Telstar speelt.