Zwitsers lopen niet uit voor play-off tegen Oranjevrouwen

Door Daniël Dwarswaard



In het LIPO-park van Schaffhausen, op een industrieterrein buiten het centrum van het Zwitserse stadje, kunnen achtduizend toeschouwers. Die zullen er morgenavond niet zijn als Nederland voor de tweede keer in de geschiedenis het WK kunnen halen. De teller staat op vijfduizend tickets. Veel geloof lijkt er bij de Zwitsers dus niet te zijn in een stunt.



Nederland verdedigt een riante 3-0 voorsprong. Bondscoach Sarina Wiegman zag tijdens de verloren interland tegen Noorwegen dat de Nederlandse vrouwen te veel afgeleid waren. Juist daarom is ze nu fel. ,,Of ik kan genieten? Nee joh. Daar is toch het moment helemaal niet voor? We hebben nu nog helemaal niks.’’