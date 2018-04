Zwollenaar Etiënne Reijnen verlengt contract in Israël

Bij die club tekende Reijnen eind januari voor een half jaar, met een optie voor een extra seizoen, nadat zijn contract bij FC Groningen was ontbonden. Maccabi Haifa haalde een Nederlandse enclave binnen om de traditionele topclub uit Israël weer aan successen te helpen. Onder meer technisch directeur Mohammed Allach en hoofdtrainer Fred Rutten konden alleen niet voorkomen dat de club in de degradatiepoule belandde. De kans dat de centrale verdediger zich niet handhaaft met Maccabi, is echter heel klein.

Reijnen is in Haifa bezig aan zijn eerste buitenlandse avontuur. De mandekker speelde in de jeugd voor Vitesse, debuteerde in het profvoetbal in zijn geboortestad voor FC Zwolle en belandde via AZ en Cambuur uiteindelijk bij FC Groningen.