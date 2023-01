Auto slaat over de kop bij Beekbergen; bakbus en taxi op elkaar geknald

Een vrouw is gewond geraakt bij een aanrijding op de Arnhemseweg bij Beekbergen. Zij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto waar de vrouw in zat sloeg over de kop. Zij werd daaruit bevrijd door de vrachtwagenchauffeur en een omstander. Door het ongeluk was de afrit naar Hoenderloo enige tijd voor al het verkeer afgesloten. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.