Brand in natuurgebied De Wieden onder controle: ‘Had erger kunnen zijn’

UpdateDe brandweer is woensdagavond even voor tienen uitgerukt voor brand bij Giethoorn. Een klein uur later was het sein brand meester gegeven. ,,Het lijkt enorm mee te vallen’’, aldus een woordvoerder.

De brand woedde aan De Auken, in natuurgebied De Wieden. ,,Er zijn een aantal vuurhaarden ontdekt’’, aldus de woordvoerder. ,,Maar die zijn inmiddels allemaal onder controle. Het gebied is slecht bereikbaar, maar inmiddels heeft de brandweer het hele gebied uitgekamd. Er lijkt geen gevaar meer te zijn dat het vuur zich verder uitbreidt. Er wonen geen mensen, dus huizen en gebouwen hebben geen gevaar gelopen.’’

De brandweer heeft een ruim gebied rond de brand afgezet zodat mensen er niet te dichtbij kunnen komen. Met waterzakken en vuurzwepen (stukken gereedschap die wel wat weg hebben van metalen bezems) gingen de spuitgasten het vuur te lijf. Omwonenden werd aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten vanwege de rookontwikkeling.

Het was voor de brandweer in eerste instantie lastig om in te schatten hoe groot de brand was, vertelt de woordvoerder. ,,We hadden eerst opgeschaald naar grote brand, maar bij aankomst werd gesproken van enkele brandhaardjes, en leek het mee te vallen. Maar toen ik het vuur zag, zag het er toch wel weer groot uit. Maar inmiddels is het vuur geblust en is de brandweer aan het inpakken.’’

Volledig scherm In nationaal park De Weerribben woerdt woensdagavond een grote brand die zich snel uitbreidt. © Compact Media

Moeras

Het had wel erger kunnen zijn, waarschuwt de woordvoerder. ,,Je zou het misschien niet zeggen, aangezien het vrij veel geregend heeft, maar het riet is hier best wel droog. Daardoor had het vuur zich ook sneller kunnen verspreiden. Dus het is altijd oppassen met vuur, ook in zo’n moeras-achtig gebied.’’

Over mogelijke slachtoffers kon de brandweer nog niets zeggen, maar de kans daarop lijkt niet groot aangezien het om onbewoond gebied gaat. Ook waardoor de brand is veroorzaakt is nog niet duidelijk. Daar gaat de politie onderzoek naar doen.

Met een oppervlakte van ruim 10.000 hectare is het Nationaal Park Weerribben-Wieden het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa.

