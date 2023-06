Campagne voor schoon drinkwater vanuit Salland voor Oekraïne: ‘Heel moeilijk om die die beelden te zien’

Jan Slagter pleit voor terugkeer Matthijs van Nieuwkerk en gaat voorstel indienen bij NPO

Omroepbaas Jan Slagter gaat ‘op korte termijn’ voorstellen bij de NPO indienen voor programma’s waarmee Matthijs van Nieuwkerk kan terugkeren op televisie. Dat laat Slagter dinsdag aan het ANP weten. In eerste instantie zet Slagter in op ,,een programma waarin Van Nieuwkerk zijn kant van het verhaal kan doen. Maar het lijkt me terecht dat hij daarna weer meer gaat doen op de Nederlandse televisie.”