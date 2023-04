Geen begrip maar wel veel stress: werkende mantelzorgers hebben het zwaar

Werkgevers zijn niet altijd even begripvol voor werkende mantelzorgers. En dat terwijl de helft van de werkende mantelzorgers soms niet kunnen werken door hun mantelzorg. Dit zorgt voor veel frustratie over en weer. “Er is mij nooit meer gevraagd hoe het nu gaat.”

De Apeldoornse vrijwilligersorganisatie de Kap organiseert daarom webinars voor werkgevers. En dat is nodig, weet Marion Kruis (56). Kruis woont in Apeldoorn en is mantelzorger van haar autistische zoon en sinds een aantal jaar ook van haar schoonmoeder die lijdt aan dementie. Ze doet daar onder andere de was en gaat om de dag bij haar langs. Toen ze werk nog combineerde met de zorg voor haar familie, had ze het idee dat haar werkgever haar liet vallen.

Moeilijke combinatie

De webinars worden door Heidi Sprekelmeyer gegeven en richten zich op de ondersteuning die werkgevers kunnen bieden aan mantelzorgende werknemers. ,,Veel mensen hebben het moeilijk met de combinatie van werk en zorg en niet iedere werkgever is flexibel.”

Sprekelmeyer vertelt dat één op de vier werknemers mantelzorger is en dat veel werkgevers dat niet weten. ,,Wij hopen dat er een situatie ontstaat, waarbij de werknemer open durft te zijn over zijn of haar mantelzorg en de werkgever weet hoe hij er mee om moet gaan.” Zij ziet het gebrek aan contact als een belangrijke reden voor het hoge verzuim en hoopt dat met voorlichting over dit onderwerp tegen te gaan.

De webinars worden mede georganiseerd door de gemeente Apeldoorn waar de Kap veel mee samenwerkt. Wethouder Anja Prins van Gezondheid, Inburgering en Zorg bevestigt dat de gemeente Apeldoorn meer geld vrijmaakt om de mantelzorgers te ondersteunen. De gemeente faciliteert daarom onder andere trainingen voor werkgevers.

Minder stress zorgt voor minder uitval

,,De belangrijkste manier om te zorgen dat een werknemer zijn werk met de mantelzorg kan combineren, is simpelweg begrip tonen en iemand steunen”, vertelt Sprekelmeyer in de eerste webinar. ,,Accepteren als iemand een keertje te laat komt, of eerder weg moet, is al een goed begin. Begrip tonen als iemand niet lekker in zijn of haar vel zit en daardoor minder werk levert. Het gesprek aangaan, vaker vragen hoe het met iemand gaat.” Dit neemt stress weg bij de werknemer en vermindert het verzuim, is het idee.

Hier is Jane van Erve (57, jeugdverpleegkundige) het mee eens. Zij zorgt sinds december 2022 voor haar man die plotseling ziek werd. ,,Mijn werk was erg flexibel, het was binnen drie dagen geregeld dat ik vrij kon nemen. Wat ik mis, is het even checken hoe het nu gaat. Het verlof werd netjes geregeld, maar het is frustrerend dat daarna nooit gevraagd is hoe het nu met mij gaat. Voor mij is de combinatie van mijn man verzorgen, parttime werken en het huishouden erg pittig. ”

Wisselen van baan

Ook Ruud (33) weet hoe belangrijk het is dat een werkgever begrip toont en steun biedt. ,,Ik ben recentelijk van baan gewisseld. Bij mijn oude werkgever had ik weinig flexibiliteit die ik eigenlijk wel nodig had. Er was weinig begrip voor mijn situatie, dat was erg vervelend.” Ruud zorgt sinds 2020 voor zijn vrouw met niet-aangeboren hersenletsel en moest in het begin veel vrij vragen.

Hij vertelt dat hij zijn thuissituatie eigenlijk niet in het sollicitatiegesprek wilde vertellen, uit angst niet aangenomen te worden: “Ik wilde het niet per se meteen vertellen, maar het kwam ter sprake. Dan ga ik er niet om liegen.” Hij geeft aan dat een gesprek over het mantelzorger zijn, cruciaal is. “Het is belangrijk om in gesprek te gaan. Als de situatie niet bekend is, kan jouw werkgever jou ook niet ondersteunen.”

Ruud is niet de enige die twijfelt of hij met zijn werkgever wil delen dat hij mantelzorger is. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de werknemers niet vertelt dat ze voor iemand zorgen. Mensen willen bijvoorbeeld werk en privé gescheiden houden, of zijn bang een promotie of contract mis te lopen. Maar er is ook angst voor onbegrip, zoals Ruud overkwam bij zijn vorige werk.

Daarom is begrip tonen een belangrijk onderwerp in de webinars, waarin de relatie tussen werkgevers en werkende mantelzorgers centraal staat. Hier is Jane van Erve, die voor haar zieke man zorgt, het mee eens: ,,Het is goed dat er aandacht voor komt, zonder goede communicatie gaan mantelzorgers er aan onderdoor.”