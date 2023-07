‘Hele drukke zaterdag’ op Europese wegen, Brennerpas geblokkeerd door klimaatactivisten

Op meerdere wegen naar populaire vakantiebestemmingen in Europa is het deze zaterdag erg druk. In Frankrijk stond op het hoogtepunt, iets voor het middaguur, bijna 1100 kilometer file, laat de ANWB weten. Dat is meer dan vorig weekend op het drukste moment.

En nog altijd is het in Frankrijk erg druk, meldt de verkeersdienst. Zo staan er veel files ten zuiden van Lyon, op de A7 naar Avignon. Ook verderop tussen Béziers en Perpignan, op de route naar Barcelona, is het druk. Een stukje westelijker, van Bordeaux naar de Spaanse grens, is het niet veel beter.

Hoewel het pas volgende week officieel zwarte zaterdag is, spreekt een woordvoerder van de ANWB van een ‘heel drukke zaterdag in de zomervakantie’. Dat komt vooral door mensen die onderweg zijn naar een zuidelijke vakantiebestemming, maar volgens de ANWB is er ook al veel terugkerend vakantieverkeer op de weg.

Ook op andere Europese snelwegen staat het verkeer vast. Ook in en op weg naar Italië is het erg druk. De vertraging voor de Gotthardtunnel bedroeg eerder vanmiddag nog altijd twee uur. In het zuiden van Duitsland nemen de files wel af. In het noorden Duitsland, richting de grens met Denemarken, is het ook nog druk.

Blokkade Brennerpas

Activisten in Oostenrijk grepen de drukte op de Europese snelwegen zaterdagochtend aan om te aandacht te vragen voor de opwarmende aarde. Ze plakten zich vast op de A13 bij de Brennerpas, een van de belangrijkste verkeersaders richting Italië. Zeven activisten van klimaatbeweging Letzte Generation plakten zich vast.

De actie leidde tot een file van vier kilometer op de A13. Ook kwam het volgens een politiewoordvoerder tot tumultueuze scènes tussen de actievoerders en automobilisten, die niet gediend waren van de acties. Letzte Generation heeft op Twitter beelden geplaatst, waarop te zien is hoe activisten door mensen, op het oog boze weggebruikers, van hun plaats worden getrokken.