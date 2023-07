Minderjarige jongen opgepakt na ‘ernstige bedreiging’ op Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle

De locatie van de Thorbecke Scholengemeenschap aan de Russenweg in Zwolle is maandagochtend ontruimd vanwege een ‘ernstige bedreiging’. Rond kwart voor tien moesten alle leerlingen en leraren het gebouw verlaten. Na onderzoek is een minderjarige jongen aangehouden.

De school heeft bevestigd dat de locatie is ontruimd, maar verwijst voor details door naar de politie. Die laat weten op dit moment nog niet te kunnen zeggen om wat voor bedreiging het precies gaat maar wel dat het voorbij is. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden en doet vanwege zijn leeftijd hier verder geen uitspraken over. In de tussentijd zijn de leerlingen naar huis gestuurd.

De school heeft de ouders van de leerlingen op de hoogte gesteld van de ontruiming. Er staat op dit moment een politieauto voor de deur. In de directe omgeving van de school is het verder momenteel rustig.

Op veilig

Kees Elsinga, bestuursvoorzitter van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) waar de school onder valt, is aanwezig bij de school. Hij spreekt van een ‘heel vervelend incident’, maar de dreiging is op dit moment volgens hem voorbij. ,,Over wat de bedreiging inhoudt kan ik geen uitspraken doen, dat ligt bij de politie. Maar na een gesprek met hen hebben we zelf de overweging gemaakt om op veilig te spelen en de leerlingen naar huis te sturen.’’

Over de aard van de bedreigingen mag Elsinga dus niks zeggen. ,,Helaas komen dit soort bedreigingen niet alleen in de Randstad voor, maar ook hier’’, zegt hij er wel over. Hoewel er nu nog maar een wagen staat, was de politie tegen tien uur met meerdere auto's aanwezig. ,,De melding is zeer serieus genomen.’’

Op dit moment spreekt de directie van de school in het gebouw met de politie, aldus Elsinga. Vandaag wordt er geen les meer gegeven op deze locatie. ,,Morgen wordt het onderwijs hier in principe weer hervat.’’

Collega-school

Hiske Kromdijk, directeur van de andere locatie van de Thorbecke Scholengemeenschap (aan de Dokter van Heesweg), heeft de ouders van haar leerlingen per brief geïnformeerd. ,,Voordat u de berichtgeving via de media hoort, informeer ik u alvast. Het betreft dus niet onze school. Ik leef mee met collega’s, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van onze collega-school in Zwolle.’’

De vestiging van de Thorbecke aan de Russenweg is de locatie voor VMBO en praktijkonderwijs.

