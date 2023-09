Natuurclub wil dat provincie onmiddellijk stopt met bomenkap Sallandse Heuvelrug: ‘Dit is illegaal’

De Stichting Natuuralert heeft de provincie Overijssel per brief gevraagd om de kap van bomen op de Sallandse Heuvelrug per direct stil te leggen. Staatsbosbeheer begon vorige week maandag met het kappen van zo’n 55 hectare aan bos op het westelijke deel van dit Natura 2000-gebied.

Natuuralert, een club van activisten, juristen, politici en deskundigen op het gebied van natuurbeheer, spreekt van ‘illegale’ werkzaamheden en overweegt naar de rechter te stappen.

Daarop vooruitlopend heeft de stichting een brief gestuurd aan de provincie Overijssel, de opdrachtgever voor het project. In die brief verzoekt Natuuralert om de werkzaamheden voor minstens zes weken stil te leggen, zodat beschermde reptielen die in het gebied leven, gevangen en elders uitgezet kunnen worden.

Volgens de stichting hebben de provincie en Staatsbosbeheer in het voortraject ‘behoorlijke steken laten vallen’ in de communicatie. Zo zouden omwonenden en natuurorganisaties erg laat en onvolledig zijn geïnformeerd over het project. Ook kort voor aanvang van de bomenkap stuurde Natuuralert al een brief naar de provincie.

Kwetsbare soorten

Staatsbosbeheer zegt dat de bomen worden weggehaald om zo de heide uit te breiden en daarmee de leefgebieden van kwetsbare soorten te verbeteren, waaronder korhoenders. Volgens Natuuralert wordt echter geen rekening gehouden met beschermde reptielen in het gebied.

,,Het op het eerste gezicht nobele doel van de steun aan het korhoen, om dit dier meer ruimte te bieden, levert onaanvaardbare natuurschade op”, staat in een brief die de stichting eerder al aan de provincie Overijssel stuurde. Daarop volgde afgelopen week weliswaar een gesprek tussen de betrokken partijen, maar de kap ging gewoon door.

Natuuralert wijst erop dat de Overijssel enkele jaren geleden heeft beloofd om 1,1 miljoen bomen te planten, voor iedere inwoner van de provincie één. ,,Van concretisering of zelfs maar het aanwijzen van plaatsen waar de compensatie én de extra aanplant zal plaatsvinden, is nog geen sprake. Wij concluderen dat is gestart met nieuwe boskap zonder dat sprake is van uitzicht op een voortvarende compensatie van de voorgaande omvormingskap”, zegt de natuurclub.

Volgens de provincie is ruim de helft van het streefaantal al gehaald. In april werd de grens van 500.000 aangeplante bomen gepasseerd.

Volledig scherm © Ronald Hissink