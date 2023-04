Nieuwe Michelinsterren in Zwolle, Harderwijk en Gramsbergen; Librije blijft driesterrenrestaurant

Ster én prijs voor Basiliek

Bib Gourmand voor Senang in Zwolle en De Voorburcht in Hattem

In totaal hebben zeventien restaurants in Nederland een Michelinster gekregen. Vinkeles in Amsterdam ging als enige van één naar twee sterren. Onder de nieuwkomers met één ster zijn Karel 5 in Utrecht, Château Neercanne in Maastricht, Vanderveen in Amsterdam, Lizz in Gouda, Flavours in Weert, Bistro de la Mer in Amsterdam, Central Park in Voorburg, Restaurant Smink in Wolvega, Studio in Maastricht, Maeve in Utrecht, Coulisse in Amsterdam, Codium in Goes, Yama in Rotterdam en Au Coin Des Bons Enfants in Maastricht.