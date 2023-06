Nieuws gemist? 7-jarige jongen om het leven • Eerste Nederlandse aquarium app uit.

Goedenavond! Geen tijd gehad om vandaag het nieuws te volgen? Met deze update ben jij binnen 2 minuten op de hoogte.

Netbeheerder Enexis heeft bekendgemaakt in welke Overijsselse gemeenten het stroomnet zo vol zit, dat bedrijven geen nieuwe netaansluiting meer krijgen. Vooral Salland, Vechtdal en de regio rond Zwolle worden hard getroffen. Bedrijven die een aanvraag doen, komen op een wachtlijst van twee tot vijf jaar.

Bij een ernstig ongeluk in Diepeveen is vanmiddag een jongen van 7 jaar om het leven gekomen. De jongen kwam in een botsing met een auto terecht. De bestuurder (84) van het voertuig is aangehouden. Naast de hulpdiensten was er ook een speciaal hulpteam dat mensen opvangt na een schokkende gebeurtenis ter plaatse.

Waterschap Vallei en Veluwe stelt een zogenoemd onttrekkingsverbod in. Dat betekent dat water uit sloten, beken en andere watergangen niet meer mag worden gebruikt voor de landbouw, industrie of bijvoorbeeld het besproeien van sportvelden. Door de aanhoudende hitte moet deze maatregel worden genomen.Het gaat vanaf morgen in.

Studenten die een migratieachtergrond hebben worden opvallend vaak beschuldigd van fraude met studiefinanciering, blijkt uit onderzoek. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil nu ‘grondig nagaan’ of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ‘wel echt eerlijk’ te werk gaat bij de fraudecontroles. De dienst zelf gaat het systeem evalueren ‘om onbedoelde bijeffecten te voorkomen’.

Sifan Hassan gaat na haar succesvolle debuut in Londen op zondag 8 oktober haar tweede marathon gaan lopen. Dat gaat de 30-jarige atlete doen in Chicago.

De nieuwe directeur van Spartak Moskou Oleg Malyshev heeft op een eerste persconferentie zijn steun uitgesproken aan Quincy Promes. De Nederlandse topvoetballer van de Russische club werd maandag bij verstek veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor het neersteken van zijn neef Esajas na een familieruzie op een feest.

Sea Life Scheveningen lanceerde als eerste Nederlandse aquarium een app waarmee bezoekers de vissen kunnen scannen.De technologie is nog volop in ontwikkeling, maar in de nabije toekomst zijn de scan-apps niet weg te denken in dierentuinen én wetenschappelijk onderzoek.

Nu het landbouwoverleg is geklapt, komt het kabinet zelf met plannen voor de boerensector. De regeringspartijen denken dat ze er onderling wel uitkomen. Desalniettemin, is het balen.

En dan nog even dit: Om het gesprek aan te gaan met azielzoekers, worden er in Apeldoorn aan de Deventerstraatweg elke week activiteiten gehouden. Men kan met elkaar eten, koffie drinken, kletsen of spelletjes doen. Het initiatief komt vanuit de jemeniet Saif Esmail (19).

