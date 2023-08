Nieuws gemist? Apeldoornse bracht nachten buiten door • Paul uit Olst vond vier Post NL-tassen vol ongeopende post

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Apeldoornse Marieke Jonker is een van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Ze kreeg in 2007 een brief van de belastingdienst, vervolgens kwam van het één het ander waardoor ze uiteindelijk op een bankje in het park belandde. Nu staat ze voor één van de zwaarste emotionele uitdagingen van haar leven.

Paul Harmens uit Olst vond vrijdag vier Post NL-tassen vol met ongeopende post. Tussen de poststukken zaten onder andere rouwkaarten. Het contact met Post NL over de gevonden zakken verloopt moeizaam. Harmens geeft de post pas terug als het postbedrijf haarfijn uitzoekt wat er met de post gebeurd is.

Een motorrijdster raakte zaterdagochtend zwaargewond tijdens haar motorrijles. Volgens de rijinstructeur gebeurde het ongeluk nadat de motor afsloeg en de leerlinge rechtdoor ging in de bocht. Ze werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Bewoners aan het Kanaal Zuid in Apeldoorn maken zich grote zorgen om een grote bult oude kwartstenen die door ProRail is neergelegd in de wijk. Volgens ProRail hebben de stenen geen effect op de gezondheid van de omwonenden. Experts denken daar toch anders over.

Keeper Nick Marsman uit Raalte vertrekt bij Inter Miami. De club beroept zich hiermee op een speciale mogelijkheid die clubs in Amerika kunnen gebruiken. Het is nog niet bekend waar Marsman zijn carrière gaat vervolgen.

Manchester United bevestigt de komst van de Deense spits Rasmus Højlund (20). Hij tekent er een contract tot 2028.

Een ex-gevangene uit de Justitiële Jeugdinrichting Lelystad (JJI) stuurde een brief naar De Stentor, waarin hij een noodoproep deed over de situatie in de genoemde gevangenis. In de brief volgde een waslijst aan klachten over de inrichting. In plaats van dat de jongens geholpen worden, blijft de situatie uitzichtloos.

Parkeerterrein het Meeuwenplein aan de rand van het Kamper stadscentrum wordt opnieuw ingericht. In dat kader werden vrijdag alle 25 esdoorns gekapt, tot verbazing van inwoners. “Hebben jullie nooit van verplaatsen gehoord?”

En dan nog even dit: Piet Crielaard kreeg een flinke boete op de mat, omdat hij door rood was gereden. Bij het bekijken van de foto, bleek dat er een andere, wel heel bijzondere auto naast hem, door rood reed.

