Nieuws gemist? Eigen bakje voortaan mee naar snackbar • Meer dan 1000 demonstranten aangehouden op A12

Extintion Rebellion blokkeerde sinds 12.00 uur de A12. Na een kwartier werden er door de politie waterkanonnen ingezet. Er zijn meer dan 1000 demonstranten aangehouden. Rond 17.00 uur zijn de laatste demonstranten van het wegdek gehaald en kon de weg snel open.

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het onder dwang meenemen van een man uit het Noord-Hollandse Spanbroek. Die ontvoering vond vrijdagmiddag plaats. De politie weet nog niet wie de ontvoerde man is.

Vanaf 1 juli betaal je een bedrag voor plastic wegwerpbekers- en maaltijdverpakkingen, bovenop de prijs voor je drinken of je maaltijd. Dit moet er voor zorgen dat men voortaan een eigen bakje meeneemt.

Honderden Duitsers die in Rusland werken in bijvoorbeeld culturele instellingen, diplomatieke vestigingen of het onderwijs moeten vanaf begin juni het land uit. Rusland heeft volgens een rapport in april een maximum gesteld op het aantal Duitsers dat in het land mag werken.

Max Verstappen heeft op spectaculaire wijze pole position gepakt voor de Grand Prix van Monaco. Met een geweldige laatste ronde versloeg hij Aston Martin-coureur Fernando Alonso op een circuit waarvan ze bij Red Bull vreesden dan ze mindergoed voor de dag zouden komen.

Bayern München heeft na een knotsgekke ontknoping de landstitel gewonnen voor de 11de keer op rij. Borussia Dortmund liet het in eigen huis liggen tegen Mainz (2-2) en Bayern won van Köln dankzij een treffer van Musiala in de 89ste minuut (1-2).

Jarenlang was ze VVD’er, maar straks is Ilona Lagas (67) uit Vinkenbuurt namens de nieuwkomers van BBB de baas van de grootste fractie in de Eerste Kamer.Dinsdag wordt de nieuwe Eerste Kamer gekozen.

Het Academiehuis Grote Kerk in de binnenstad van Zwolle staat weer in de steigers. Deze keer voor een bijzonder project mét uniek uitzicht over de stad waarbij over het dak gelopen kan worden. Dat trekt al nieuwsgierige mensen: twee jongens konden niet wachten op de opening en zijn op de bon geslingerd.

En dan nog even dit: Koningin Máxima was woensdag voor een werkbezoek bij de Aventus-opleiding in Apeldoorn met een donkere koningshuis-auto met het kenteken AA-82. Ze wordt regelmatig in deze auto rondgereden. Waarom heeft-ie zo’n apart kenteken?

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment: