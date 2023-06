Nieuws gemist? Hoe verdachte Dmitri plots met zijn gezin uit Gorssel vertrok • Grote wens van Ad (94) komt uit

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De gemeente in Apeldoorn wil aan de komst van een islamitische begraafplaats meewerken, nu de moskeeën en hun achterban daarom vragen. De begraafplaats die er nu is zou snel te klein kunnen worden. Het heeft de voorkeur om deze aansluitend bij een bestaande begraafplaats.

Een 13-jarig meisje is zaterdagmiddag verdronken in een zwemplas van het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Het meisje raakte vermist en werd pas ruim een half uur later gevonden onder het wateroppervlakte. Reanimatie mocht niet meer baten.

Zaterdagmiddag ontstond er een felle brand in een bedrijfspand aan Het Scheer op Urk. De brandweer heeft de vlammen in het pand van het bedrijf Hout & Ambacht inmiddels weer onder controle.De oorzak van de brand is nog niet bekend.

De Rus Dmitri K. (55) uit Gorssel zou sinds de Oekraïne-oorlog ruim 200.000 euro hebben verdiend aan de smokkel van microchips en een drone naar Rusland. Hij is de eerste Nederlandse handelaar die voor sanctieontwijking is gearresteerd.

Ronald Koeman steunt de open brief van Marco van Basten aan de FIFA. Daarin riep de voormalig bondscoach op tot een regelwijziging die het gedrag van voetballers moeten verbeteren, met name in relatie tot de scheidsrechter.

Arantxa Rus heeft de finale bereikt van een klein WTA-toernooi in La Bisbal d’Empordà. Door haar vierde zege op een rij op het Spaanse graveltoernooi heeft de beste tennisster van Nederland zich verzekerd van een terugkeer in de mondiale top 100.

De politie kan en wil niet meer zonder sociale media. Ruim 2500 agenten gebruiken dagelijks Twitter, Facebook en Instagram om misdaden op te lossen. Het levert soms zelfs de gouden tip op. Maar er zijn ook risico’s, blijkt wel uit een recente misser met een foto van een baby.

Nog geen twee dagen zit een verstandelijk beperkte, jonge moeder in een afkickkliniek of een zorgmedewerker biedt haar drugs aan in ruil voor seks. Ze kan er geen weerstand aan bieden en laat zich seksueel misbruiken. De rechtbank doet op 21 juni uitspraak.

En dan nog even dit: Na járen mocht Ad (94) weer eens een ritje maken in een heuse Volkswagen Kever. Hij had er dagen naar uitgekeken. Hij reed het voertuig natuurlijk niet zelf, maar dat deerde hem niet.

