Nieuws gemist? Lamborghini in puin • 700.000 Nederlanders gestopt met sporten.

Een opvallend incident vanmiddag in Harderwijk, waar hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Die trof in het huis van een overleden man namelijk en zware partij vuurwerk. De familie van de man dacht deze onschadelijk te maken door de explosieven in water te gooien. Dit was echter niet de bedoeling.

Zij was 15 en door problemen uit huis geplaatst, hij was tien jaar ouder. Het stel beloofde haar ouders geen seks te hebben voordat zij 16 jaar was. Enkele maanden later bleek ze zwanger. Vandaag is de inmiddels bijna 28-jarige inwoner van Den Helder veroordeeld voor de ontucht.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de afgelopen maand heel stilletjes goud en munten met een totale waarde van 10,4 miljard euro verhuisd. De laatste lading is maandag afgeleverd in Zeist, waar een zogeheten Cashcentrum is ingericht. Ook een grote hoeveelheid bankbiljetten ging mee, met een waarde van ruim 4,5 miljard euro.

Sinds de coronamaatregelen zijn 700.000 Nederlanders blijvend gestopt met regelmatig sporten. Vooral mensen met een lagere of middelbare opleiding hebben het sporten niet meer opgepakt. Ook jongeren tussen de 13 en 18 jaar zijn relatief vaak gestopt. Dat blijkt uit een onderzoek van Kantar Public, in opdracht van sportkoepel NOC*NSF.

Een 32-jarige man uit Roelofarendsveen is maandag veroordeeld voor mishandeling wegens het gooien van een aansteker naar Ajacied Davy Klaassen. De politierechter in Dordrecht legde hem een taakstraf op van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het voorval was begin vorige maand tijdens de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax.

Het is bijna niet te geloven, maar corona is terug. Rozetruidrager en topfavoriet Remco Evenepoel verliet zondagavond gedesillusioneerd de Giro met een positieve test. Doorgaan zou onverstandig en onmogelijk zijn geweest.

De Brabantse ‘autopoetsmiljonair’ Rick van Stippent moet toch voor de rechter komen vanwege de zware crash met zijn peperdure Lamborghini op de A28 bij Rouveen. Meer dan een jaar na dato legt het OM hem roekeloos rijgedrag ten laste. De zitting staat gepland in oktober.

Een groep Sallandse jongeren staat aan de basis van het festival Dauwtappen. Dik 1000 man gaat rond Hemelvaartsdag los nabij buurtschap Middel. Het is bedacht als alternatief op Dauwpop.

En dan nog even dit: De website Libelle is ouder dan Google, Whatsapp en Facebook. Het bestaat namelijk al 25 jaar. Het feest wordt gevierd tijdens de Libelle Zomerweek.

