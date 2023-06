Nieuws gemist? Leegstaande boerderij gaat in vlammen op • Nederland krijgt nationale bloem

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stichting Pensioenvoldoen.nl heeft inmiddels al 50.000 gedupeerden verzameld. De stichting wil de overheid aansprakelijk stellen voor het niet aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijging tussen 2008 tot en met 2021. Aanmelden kan via de website.

Een leegstaande boerderij in Hasselt is vanmiddag in vlammen opgegaan. De brandweer kon het pand niet meer redden en liet de brand gecontroleerd uitbranden.

Nederland heeft sinds vandaag een nationale bloem: het madeliefje. Het veel voorkomende plantje werd met een ruime meerderheid aan stemmen verkozen bij de Nationale Bloem Verkiezing van radioprogramma Vroege Vogels zondagochtend.

De Eurostar, de snelle trein naar Londen, hoeft tijdens komende renovatie van Amsterdam CS helemaal geen half jaar tot een jaar worden stilgelegd. De bestaande terminal kan gewoon open blijven, blijkt uit een vertrouwelijk rapport. NS en Eurostar waren sterk voorstander daarvan, maar ProRail ging er voor liggen.

Max Verstappen is na een zeer dominante race in Barcelona nog maar één zege verwijderd van het aantal dat Ayrton Senna in zijn carrière bij elkaar reed. De Nederlander hield de sterk presterende Mercedes-coureurs en zijn teamgenoot Sergio Pérez eenvoudig achter zich.

Na de verloren FA Cup-finale tegen Manchester City (2-1) wacht United-manager Erik ten Hag een belangrijke, maar onzekere transferzomer. De lat moet flink omhoog om écht aan te haken bij de top, maar de wereldberoemde club zit voorlopig in een vacuüm.

De Roze Kameraden, een lhbti-supportersclub van Feyenoord, krijgt dit jaar de Jos Brink Innovatieprijs. Dit is een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs voor de verbetering van acceptatie en veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen in de samenleving. De Innovatieprijs werd vanmiddag in het Amsterdamse DeLamar overhandig aan de oprichter: Paul van Dorst.

Duizenden liefhebbers genoten zaterdagavond van het Nederlandse muziek tijdens het festival ‘Het Vergeten Zwarte Goud’ in Sint Jansklooster. Het festival begon donderdag al op de FM.

En dan nog even dit: Ron van Bruggen (47) wist niet goed wat hij vrijdag precies in handen had, maar dat het bijzonder was, was voor hem duidelijk. De mede-eigenaar van kringloopwinkel De Zaak in Ermelo aarzelde geen moment en belde een kennis van het lokale museum op om navraag te doen. En: zijn gevoel was goed.

