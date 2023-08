Nieuws gemist? Man (91) uit Zwolle ligt bijna 24 uur in het water • Vrees voor massaontslag bij Zutphens bedrijf

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een man van 91 uit Zwolle was na een wandeling spoorloos. Dankzij speurhond Mia is de man in het bos gevonden. Daar lag hij bijna 24 uur in het water.

Een Nederlandse vrouw van 50 is in Tenerife overleden. Ze was aan het wandelen in extreme hitte.

Metaalbedrijf KME uit Zutphen heeft bekend gemaakt dat er een reorganisatie komt. Dit betekent dat er veel mensen ontslagen gaan worden.

Ondanks de kritiek is de kermis dit jaar opnieuw in Park de Wezelanden in Zwolle. Niet iedereen is daar blij mee.

Bondscoach Roberto Mancini (58) heeft vannacht zijn vertrek aangekondigd. Italië is in rep en roer. Onlangs heeft hij bij de club een groter takenpakket geaccepteerd.

Na de rellen van zaterdagvond tijdens de wedstrijd van Sparta-PEC Zwolle, neemt Sparta maatregelen. PEC supporters krijgen o.a. geen alcohol in het stadion.

Tijdens het graffiti spuiten aan de Hoge Spoorbrug in Zwolle gaat het fataal mis voor Oskar (25).Hij overlijdt de volgende dag in het ziekenhuis.

Fietsenmaker Tamor heeft een oplossing gevonden voor de kapotte VanMoof-fietsen. Hij is niet meer afhankelijk van het failliete bedrijf.

En dan nog even dit: De keetrace en de reünie van de plattelandsjongeren van SKIK op Kampereiland gaan het komend weekend niet door. De reden: de vergunning werd te laat aangevraagd door een blunderend bestuurslid.

