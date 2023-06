Nieuws gemist? Man aangehouden die zich 18 uur in huis verstopte • Directeur voldaan na halve marathon Zwolle

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een groep agenten is heeft vanmiddag een man in zijn huis in Lichtenvoorde aangehouden. De buren hielden de man al een poos in de gaten, omdat er vooral ‘s nachts veel lawaai uit het huis kwam. Het vermoeden bestaat dat de man een bunker heeft gebouwd in de kruipruimte van zijn huis, waarin hij zich nu verstopte.

Marathondirecteur Johan Nieuwland kijkt met een voldaan gevoel terug op halve marathon van Zwolle. Wel geeft hij toe dat er ook verbeterpunten zijn voor komende edities. Zo vernam hij achteraf dat deelnemers graag meer waterpunten hadden gezien, eerder op de route.

Volgens een recent verschenen ‘natuurdoelanalyse’ van de provincie gaat het Boetelerveld in Salland gebukt onder een overdaad aan stikstof. Volgens de Ecologische Autoriteit moet de stikstofbelasting naar beneden en daarvoor moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen. Het Boetelerveld ligt midden in een agrarisch gebied. Boeren rondom het gebied voelen zich bedonderd.

De rieten kap van de historische Verkentoren aan de Grote Gracht in Hattem is afgebrand. De toren staat bekend als plek waar veel hangjongeren samenkomen. Er werden al tijden vernielingen aangericht in en rond de toren. Het is nog niet duidelijk hoe het dak vlam heeft kunnen vatten, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor Almere City FC ligt de kans om eredivisievoetbal voor het eerst naar Flevoland te brengen, voor het grijpen. Bijna 40 jaar geleden, in 1987, kwam de eredivisie ook bijna naar Flevoland. Die keer ging het niet om Almere City FC, maar om PEC Zwolle. De toenmalige eigenaar van de club, Marten Eibrink, stond op het punt zijn club over te hevelen naar Lelystad of Almere.

Oud-profvoetballer Sjaak Polak werd bij een wedstrijd tussen ’s-Gravendeel en Laakkwartier met de dood bedreigd vanwege zijn afkomst. Supporters van de twee clubs gingen met elkaar op de vuist na een strafschoppenserie. Uiteindelijk moesten zij door beveiligers en de politie uit elkaar gehaald worden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Doordat de in zwaar weer verkerende Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen meer tijd krijgen om hun financiële situatie in kaart te brengen, is het ze niet gelukt om de jaarrekeningen vóór 1 juni te presenteren. Dit, terwijl dit wel verplicht is bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Van de NZa heeft Gelre ziekenhuizen toestemming gekregen voor het later indienen van de jaarrekening.

De megakermis in Deventer veroorzaakte voorheen een hoop onvrede bij de horeca in het centrum. Restaurants waren soms de dupe van attracties die hun volledig terras overschaduwden. Dit jaar loste de gemeente dit op door te kiezen voor een andere aanpak: vooraf is minutieus gekeken naar de opstelling van alle attracties en eetkramen.

En dan nog even dit: Een Duits stel dat een romantische strandwandeling maakte langs de Byland in Herwen, kwam voor een vervelende verrassing te staan. De uitweg van de parkeerplaats werd volledig geblokkeerd door twee grote takken, waardoor ze niet meer weg konden. De brandweer heeft er twee uren over gedaan om het stel te bevrijden.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment: