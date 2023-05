Nieuws gemist? PEC Zwolle groots gehuldigd • Felle brand in Apeldoorn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bij een ongeluk in Yerseke in Zeeland is zaterdagmiddag een meisje om het leven gekomen. Het slachtoffer stond op een kampioenswagen en is van deze praalwagen gevallen. Het gaat volgens voorzitter David Bakker van de VV Yerseke om de dochter van de chauffeur.

Op meerdere plekken in Oost-Nederland krijgen kinderen op basisscholen levensles. Het is een speciaal lesprogramma met een pakket met themalessen. Zo leren jongeren omgaan met pieken en dalen.

In het Franse dorpje Villegongis zijn sinds donderdag tienduizenden mensen aanwezig bij het illegale technofestival Teknival. Daarbij vielen vier zwaargewonden bij verschillende incidenten.Ondanks een verbod op geïmproviseerde muziekfestivals, besloten de autoriteiten niet in te grijpen.

Een felle brand in twee loodsen aan de Veenhuizerweg in Apeldoorn zorgde er vandaag voor dat een zwarte rookpluim boven dat deel van de stad hangt. Vanwege gevaar voor de gezondheid is een NL-alert uitgegaan.

Ondank het verlies van de voetbalclub PEC Zwolle gisteravond, werd er vandaag een huldigingsfeest gehouden. In Park de Wezelande in Zwolle heersde er veel trotsheid en was het een groot feest. Lees hier het artikel en bekijk de video’s.

Kika van Es (31) stopt met voetballen. Met de Europese titel in eigen land zette ze samen met de Leeuwinnen het vrouwenvoetbal op de kaart. Nu is ze toe aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze vertelt na een loodzware periode over haar grote kinderwens die, ondanks een miskraam eerder dit jaar, stevig overeind blijft.

Zoals verwacht is het Deventer college van burgemeester en wethouders definitief akkoord met de komst van McDonald’s, dat zich wil vestigen in het pand Keizerstraat 2. Eerder zei het gemeentebestuur in principe al ja.

Hoewel dat wettelijk verboden was, ging Heineken ook na 1 april door met het produceren van bierblikjes zonder statiegeld. Heineken spreekt van ‘een misverstand’, maar uit vertrouwelijke stukken en gesprekken met betrokkenen blijkt dat de brouwer alle kans had om kennis te nemen van de nieuwe regels. Lees hier een reconstructie.

En dan nog even dit: 13-jarige Abel uit Eerbeek is helemaal gek van muziek uit de jaren 80. Zijn grote droom is om bij radio 2 te werken.

