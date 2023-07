Nieuws gemist? Pieter Omtzigt niet terug naar CDA • Krista werd met moeder van A12 geplukt tijdens klimaatprotest

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

CDA deed in het diepste geheim een poging tot verzoening met Pieter Omtzigt. In een bericht op Twitter liet Omtzigt vanochtend weten dat hij daarvoor bedankt. Uit meerdere hints blijkt nu dat Omtzigt iets anders van plan is.

Op meerdere wegen richting populaire Europese vakantiebestemmingen is het vandaag ontzettend druk. Op het hoogtepunt stond er in Frankrijk 1100 kilometer file. Tegelijkertijd vond er in Oostenrijk een klimaatprotest plaats. Daar waren de automobilisten niet echt van gediend.

Krista (48) uit de gemeente Apeldoorn werd door de politie van de A12 geplukt, terwijl zij actie aan het voeren was samen met andere rebellen van Extinction Rebellion. Dit is haar al vaker overkomen, maar deze keer was voor haar extra bijzonder…

Elf ouders uitten flinke kritiek op de manier waarop hun kinderen worden behandeld bij het kwadraatonderwijs in Steenwijk. Ze hebben het over schreeuwende docenten, slechte resultaten en kinderen die uit wanhoop van school zijn gehaald. Stichting Accrete, waar deze school onder valt, reageert op de kritiek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Nederlandse tennisster Arantxa Rus (32) pakte dit weekend haar eerste WTA-titel in Hamburg. Hiermee heeft ze het voorlopige hoogtepunt in haar carrière bereikt.

Femke Bol verbeterde vandaag haar persoonlijke record op de 200 meter bij de NK atletiek in Breda. Ze zette de klok stil na 22,88 seconden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Stentor sprak op een drukke vrijdagavond in de binnenstad van Zwolle zo veel mogelijk vrouwen aan met de vraag: ‘hebben jullie wel eens iets vervelends meegemaakt tijdens het stappen?’ Uit de hoeveelheid voorbeelden die we kregen blijkt dat de nachthoreca moet veranderen. Maar hoe..?

Daphne (25) had een onbezorgde puberteit, tot dat ene verwoestende bericht van het ziekenhuis kwam: ze blijkt onvruchtbaar. Samen met haar vriend Teun (26) wil ze een gezin stichten. Ze kwamen erachter dat het juridisch heel moeilijk is. Ze dienden daarom een wetsvoorstel in, in de hoop dat het makkelijker wordt om via een draagmoeder een kind te krijgen.

En dan nog even dit: de horeca van een vakantiepark van Peter Gillis in Arnhem werd afgelopen weekend gesloten. Dit had meerdere redenen, maar de vondst van een wapen in een bureaulade hielp zeker niet.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.