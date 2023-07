Nieuws gemist? Politieagente uitgescholden tijdens reanimatie • 16-jarige Albert-Jacob verlies armt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Ugchelen is een 33-jarige wielrenster aangereden door een politieauto. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Bij een ongeluk aan de A28 is een pony in de sloot terecht gekomen. Het dier kon gelukkig door de brandweer gered worden.

Een Zwolse-politieagente werd tijdens het reanimeren uitgescholden. Ze noemt het dieptriest. Het ging om een medisch incident in het winkelcentrum van Holtenbroek.

Op het festival Lowlands in Biddinghuizen is er dit jaar een nieuw experiment. In het kader van Lowlands Science kunnen mensen met vreemden knuffelen en een woningbraak plegen.

De 21-jarige Zico Bouwmeester speelt komende seizoen bij PEC Zwolle. Hij wordt als middenvelder gehuurd van AZ, waar hij tot 2026 een contract heeft.

Op het WK vrouwenvoetbal in Nieuw-Zeeland en Australië is de uitleg rondom beslissingen van de videoscheidsrechter live te horen in de stadions en op televisie. Dit resulteert in extra druk.

Het bedrijf VanMoof is officieel failliet verklaard. Dit is wat het betekent voor jou als consument.

De 16-jarige Albert-Jacob is bij een bedrijfsongeluk zijn arm verloren. De hogedrukspuit waarmee hij aan het schoonmaken was, verdween in een machine. Hij ligt nog in het ziekenhuis.

En dan nog even dit: Iceman Wim Hof is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor de dood van een 17-jarig meisje. Ze kwam om het leven in haar zwembad na het beoefenen van ademhalingstechnieken van de bekende filosoof, die ze op haar computer opzocht. Haar vader eist bijna 60 miljoen euro van de 64-jarige Limburger.

