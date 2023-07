Nieuws gemist? Schapenboer aangevallen door wolf • Festivals afgelast vanwege noodweer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een wolf heeft vanochtend een schapenboer uit het Drentse Wapse aangevallen, toen hij het dier wilde verjagen. De wolf is afgemaakt. Dit was de eerste keer in Nederland dat een mens door een wolf werd aangevallen.

Vanwege het verwachte noodweer besloten verschillende festivals in de regio om de stekker er vroegtijdig uit te trekken. Onder andere Deventer op Stelten stopte eerder. Wildeburg in Kraggenburg ging helemaal niet door.

Veel gemeenten stellen vast op welke plekken zij locaties zoeken voor nieuwe windmolens. Opeens wordt duidelijk wie er kans maakt op een windmolen in zijn ‘achtertuin’. Dit valt niet bij iedereen in goede aarde.

De Veluwe stroomt weer vol met toeristen. Vooral Vierhouten is de grote trekpleister: het dorp ging in een paar dagen tijd van 700 naar 13.000 inwoners.

Max Verstappen boekte zijn zesde opeenvolgende Grand Prix-zege op Silverstone. Dit is een persoonlijk record voor de Nederlandse wereldkampioen.

PEC Zwolle heeft naar eigen zeggen misschien wel de beste transfer uit de geschiedenis te pakken. Thomas Beelen (22) vertrekt naar Feyenoord voor 3 miljoen euro. Dit biedt de club volgens technisch directeur Marcel Boudesteyn weer wat ademruimte.

Ondernemer Simon Misak (31) uit Ommen timmert stevig aan de weg met zijn vloerenzaak in Hardenberg. Aan marketingkosten is hij weinig kwijt, want de filmpjes waarin hij vloeren legt zijn een hit op TikTok.

Een onafhankelijke bemiddelaar gaat proberen om het jarenlange conflict over de voormalige kiosk van John van Barneveld bij het hertenkamp in Epe te sussen. Zijn kiosk, van waar hij tientallen jaren ijsjes verkocht, werd in 2018 gesloopt na diverse mislukte pogingen om de sloop aan te vechten.

En dan nog even dit: Twee mannen parkeerden hun auto bovenop gedorst stro, omdat zij graag een foto wilden maken van een combine. Toen ze terugkwamen bij de auto, was er iets heel bijzonders gebeurd…

