Nieuws gemist? Stoffelijke resten van Lex van Cittert gevonden • Vrachtwagen op A28 5000 kilo te zwaar beladen

De stoffelijke resten van Lex van Cittert werden vorige maand gevonden in Lelystad. Hiermee is er een grote doorbraak in een coldcase. Van Cittert was mogelijk betrokken bij het criminele circuit. Een belangrijke aanwijzing die wellicht gaat leiden naar de dader, is dat het lichaam is gevonden op de plek waar voorheen een motorclub gevestigd was.

Een man uit de gemeente Kampen kwam gisteren met zijn vrachtwagentje stil te staan op de A28 in Drenthe, omdat het 5000 kilo boven het maximum laadgewicht beladen was. De man is op de bon geslingerd voor deze levensgevaarlijke actie en de auto mag pas weer de weg op als hij opnieuw gekeurd is.

De rechter deed uitspraak over een conflict tussen Gerrit-Jan en Elsbeth Stam en de gemeente Zwolle. Gerrit-Jan en Elsbeth plaatsten een metershoge heg om hun voortuin, omdat zij het als achtertuin gebruiken en privacy willen. Van de rechter moet de heg weggehaald worden, onder andere omdat een bouwkundige constructie de boel omhoog houdt. Voor zo’n constructie heb je een vergunning nodig, die de bewoners niet hebben.

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is de inflatie in Nederland veel hoger dan in andere eurolanden. De Europese Centrale Bank heeft de rente afgelopen tijd flink verhoogd. In Nederland stijgen de lonen te hard mee, waardoor de inflatie niet afremt. Volgens DNB moeten werknemers accepteren dat zij er op het gebied van koopkracht op achteruitgaan, om de inflatie de kop in te drukken.

Sergio Pérez had wederom een lastig weekend. Max Verstappen, die net als Pérez voor Red Bull rijdt, had daarentegen zijn vierde overwinning op rij. Aan Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, werd al gevraagd of het contract van Pérez verlengd wordt. Volgens Horner moet Pérez weer in vorm komen en is het enige wat hij nodig heeft ‘één sterk weekend’.

Bondscoach Andries Jonker van de Oranje Leeuwinnen is opgelucht, want hij kan met een vrijwel compleet team beginnen aan de voorbereidingen voor het WK in Australië. Even leek het erop dat clubs uit grote voetballanden hun speelsters niet op tijd vrij wilden geven, met het oog op het slopende voetbalseizoen dat is geweest. Vanmiddag bleek dat het team nagenoeg compleet is.

Marco Besselink moet vertrekken uit zijn woning op Vakantiepark Arnhem. Hij kwam met medeweten van de gemeente Arnhem, terecht op het park. De verblijfplaats van Besselink en 35 andere vaste bewoners van het park werd gedoogd, totdat een campinggast er een rechtszaak van maakte. Besselink zou het fijn vinden als de situatie vanuit zijn perpectief bekeken werd, in plaats van vanuit een strikt juridische realiteit.

Medewerkers van Jeugdbescherming en hulpverleners van de Raad voor de Kinderbescherming maakten een heftige uithuisplaatsing mee. Waar het bij uithuisplaatsingen vaak om al wat oudere kinderen gaat, ging het nu om een pasgeboren baby. De ouders kwamen tijdens de zwangerschap in beeld bij Jeugdbescherming. De kans op overlijden van de baby was te groot, waardoor de instanties naar eigen zeggen geen keuze hadden.

En dan nog even dit: Het KNMI waarschuwt dinsdag aan het eind van de middag voor zware onweersbuien en plaatselijke hagel. Om deze reden is voor het hele land code geel afgegeven.

