Nieuws gemist? Storm Poly richt veel schade aan • Badmeester vermoedt verlaging kwaliteit zwemles

Storm Poly teisterde vandaag onze regio. Er moesten op veel plekken maatregelen genomen worden. Zo sloot Walibi in Biddinghuizen het park en reden er lange tijd geen treinen. Ook ontstond er op verschillende plekken schade.

Badmeester Hans Verlangen uit Loenen heeft dit jaar al zes kinderen uit het water gered. Zij hadden zwemdiploma’s, maar konden niet goed genoeg zwemmen. Verlangen vermoedt dat de kwaliteit van zwemscholen achteruitging.

Het Gelderse Statenlid Eric Kemperman van de BoerBurgerBeweging (BBB) haalde woensdagochtend uit naar een minister, waarschijnlijk Van der Wal, tijdens een debat over de wolf. De partij wil graag meer kunnen doen tegen de wolf in Gelderland.

MOB en de vereniging Leefmilieu vroegen de provincie Overijssel om de natuurvergunning van tien veehouderijen in te trekken, die te dichtbij natuurgebieden zitten. Overijssel is van plan om in acht van de tien gevallen niet mee te werken. Bij de andere twee bedrijven is de zaak nog in behandeling.

Zwollenaar Tijjani Reijnders gaat hoogstwaarschijnlijk overstappen van AZ naar AC Milan. Doordat Tijjani eerder bij PEC Zwolle en CSV’28 speelde, levert de transfer ook een zak geld op voor deze clubs.

De Oranjeleeuwinnen spelen de groepsduels van het WK mogelijk in de sneeuw. Waar het in Nederland dit weekend weer dertig graden wordt, worden de eerste sneeuwpoppen in Nieuw-Zeeland, waar de Leeuwinnen de duels spelen, al gemaakt.

Ina de Bruin (81) was dertig jaar dolgelukkig in haar stacaravan, maar nu gaat de sloopkogel erin. De camping waarop de stacaravan staat, maakt plaats voor een park met 61 moderne chalets. Vanwege alle mooie herinneringen die Ina heeft in de caravan, heeft ze besloten dat er niemand anders meer in mag wonen als zij vertrekt.

De Kamper producent van diepladers Broshuis wacht al een poosje op een Amerikaanse order, waarvan zij zeker zijn dat die er gaat komen. Doordat de order nu uitgesteld is tot oktober, is het Kamper bedrijf gedwongen tot het ontslaan van een deel van het personeel.

En dan nog even dit: De driejarige Noëlla besmeurde zichzelf én de rode Mercedes van haar moeder met waterafstotende verf. De beelden, die op Dumpert veel bekeken zijn, zorgen voor de nodige hilariteit én vraagtekens bij hoe het meisje zomaar met de verf aan de slag kan.

