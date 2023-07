Nieuws gemist? Treinstoring tussen Meppel en Zwolle • Gevolgen mestongeluk laten diepe sporen na bij gezin Patrick (41)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het treinverkeer tussen Meppel en Zwolle lag vanochtend stil door een storing bij de netbeheerder. Reizigers verbleven door de storing urenlang in de hitte op het station van Meppel.

Patrick (41) ziet er van de buitenkant normaal uit. Wat men niet ziet, is dat hij door een mestongeluk ernstig hersenletsel heeft opgelopen. De gevolgen van het ongeluk laten nog elke dag diepe sporen na bij zijn gezin.

De fabriek van Booijink Veevoeders in Raalte vormde vanochtend het decor van een grote 112-oefening. ‘Incident’ na ‘incident’ stapelde zich er op. Het is volgens een woordvoerder goed om berekend te zijn op dit soort grote incidenten.

Steeds meer mensen ruilen de traditionele kerk in voor de zogenaamde Mozaïek-kerk. Een dienst in zo’n kerk onderscheidt zich van de dienst in een traditionele kerk, door de aanwezigheid van een liveband. Het karakter is volgens bezoekers laagdrempeliger.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Edwin van der Sar (52) blijft na zijn hersenbloeding op de intensive care in een ziekenhuis in het Kroatische Split. Ajax, de voetbalclub waarvan hij tot voor kort de directeur was, zegt dat zijn situatie ‘stabiel, maar zorgelijk’ is.

De Britse Mark Cavendish moet de Tour de France vroegtijdig verlaten na een valpartij in de achtste etappe. Dit is extra zuur voor hem, omdat hij een dag eerder bijna zijn recordzege in de Tour te pakken had.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Leefbaar Zeewolde zet de hakken in het zand: een ‘superkazerne’ is niet welkom in het polderdorp. De komst van zo’n kazerne gaat volgens de partij - die met tien zetels de grootste is in de gemeenteraad - ten koste van agrarisch gebied, natuur en recreatie.

De broers Allema openen hun eigen bierbrouwerij in Zwolle. Het is volgens de broers een spannende stap, helemaal omdat het aantal bierbrouwerijen juist afneemt. Het is voor de broers een jongensdroom die uitkomt.

En dan nog even dit: Joey de Vries (25) uit Zwolle was aan het genieten van het concert van Rammstein in Groningen, toen er iets heel bijzonders gebeurde. Hij was de ster van de avond.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.