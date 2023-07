Op deze plekken geldt een negatief zwemadvies dit weekend

De provincie Gelderland waarschuwt zwemmers in de omgeving van De Snenge en De Fliertkamp bij Bussloo voor de aanwezigheid van parasietlarven die zwemmersjeuk kunnen veroorzaken. Ook zwemmers in het Bronsbergenmeer bij Zutphen worden hiervoor gewaarschuwd.

Gevaarlijk voor de gezondheid is zwemmersjeuk niet, maar het kan wel enorm vervelend zijn voor wie ermee te maken krijgt. De jeuk en rode plekjes worden veroorzaakt door de larven van een parasiet die met watervogels meelift. De jeuk verdwijnt vanzelf weer, maar als je pech hebt, kan dat wel drie weken duren. De boosdoeners zijn de larven van een wormsoort (wetenschappelijke naam Trichobilharzia) die bij eenden voorkomt. Die veroorzaken bij mensen een allergische reactie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,We zien momenteel iets meer locaties waar zwemmersjeuk voorkomt dan vorig jaar’’, zegt Theo van Elk, zwemwaterconsulent van de provincie Gelderland. ,,Dat komt mede door de warmte, er zitten dan relatief veel van die larven in plassen en meren.’’

Wie het zwemadvies negeert en toch in zo’n plas gaat zwemmen, moet vooral voorkomen water binnen te krijgen. ,,Dat is natuurlijk sowieso af te raden. En vermijd de stukken met veel waterplanten, want daar zitten de meeste larven. Verder moet je na afloop meteen goed douchen en uitgebreid afdrogen. Zorg dat er niets op je blijft zitten.’’

Blauwalg

Blauwalg komt in Nederland ook al wel voor, maar in deze regio momenteel vooralsnog niet. In de Slingeplas in de Achterhoek en op verschillende plekken in Midden-Nederland is de giftige planktonsoort bijvoorbeeld al wel aangetroffen.

Van Elk: ,,Later in de zomer zien we meestal meer blauwalg. Daar kun je echt ziek van worden, dus je moet echt niet gaan zwemmen op plekken waar dat is geconstateerd.’’

De andere plekken in de regio waar momenteel een negatief zwemadvies geldt zijn Europarcs De Achterhoek bij Lochem en Park Reggewold bij Ommen. Op de site Zwemwater.nl vind je de huidige status van alle openbare buitenzwemlocaties in Nederland.

Zandstrandje

Voor het zandstrandje van camping De Oude Pol aan het Veluwemeer bij Nunspeet geldt al jaren een negatief zwemadvies. Volgens Van Elk heeft dit te maken met het meerjarig gemiddelde. ,,Als dat te laag is, geldt er een permanent negatief zwemadvies. Dat betekent niet per se dat het water nu ongeschikt is om in te zwemmen.’’

Campingeigenaar Henk Tijhof zei recent in deze krant dat het water bij zijn camping momenteel schoon genoeg is om erin te recreëren.

Bij Park Reggewold in Ommen geldt een waarschuwing vanwege een zachte bodem. Dit geldt alleen voor de oostkant van de zwemplas. Aan de westkant kan veilig gezwommen worden. En bij Europarcs De Achterhoek in Lochem is een onderzoek ingesteld naar een bepaalde normoverschrijding. Dit heeft volgens Van Elk te maken met Europese regels. In de tussentijd kan er volgens hem wel gewoon veilig gezwommen worden.

Dit zijn de waarschuwingen en negatieve zwemadviezen in deze regio: De Snenge (Bussloo)

Waarschuwing voor zwemmersjeuk. Kans op huidirritatie. De Fliertkamp (Bussloo)

Waarschuwing voor zwemmersjeuk. Kans op huidirritatie. Bronsbergenmeer (Zutphen)

Waarschuwing voor zwemmersjeuk. Kans op huidirritatie. Park Reggewold (Ommen)

Waarschuwing vanwege een onveilige situatie i.v.m. zachte bodem. Europarcs De Achterhoek (Lochem)

Nader onderzoek: er is een normoverschrijding geconstateerd van de waterkwaliteit. De Oude Pol (Nunspeet)

Negatief zwemadvies

Zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit.

Bron: zwemwater.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.