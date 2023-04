Paula (26) opent een kledingwinkel in de Utrechtse binnenstad: 'Mijn grootste droom is uitgekomen'

indebuurt.nlDe Domstad is een nieuwe dameskledingwinkel rijker. De 26-jarige Paula Vos opende begin april de deuren van FOXIE in de Utrechtse binnenstad. “De merken die ik verkoop zijn trendy en betaalbaar.”

De dameskledingwinkel vind je sinds 7 april aan de Schoutenstraat 3. Van kleurrijke truitjes en broeken tot fleurige overhemden en jurken: je shopt het hier allemaal. “Mijn grootste droom is uitgekomen”, zegt Paula.

Drie merken

In de gloednieuwe winkel vind je items van drie verschillende merken: Noisy May, Sisters Point en Sixty Seconds the Label. ”De eerste twee merken zijn Scandinavisch en nog maar weinig te vinden in andere Utrechtse winkels”, vertelt Paula. “Het laatstgenoemde merk is van een meisje uit Montfoort en bestaat nog niet zo lang. Je ziet goed dat ze veel tijd en liefde stopt in het ontwerpen van de kleding.”

Trendy en betaalbaar

De items zijn volgens Paula betaalbaar en trendy. “De merken spelen snel in op trends, dus ligt er in FOXIE altijd kleding die op dat moment in is.” Het assortiment wordt elke twee weken aangevuld met nieuwe items. ”Om alles up-to-date en leuk voor iedereen te houden”, aldus Paula.

Koffie, thee en koekjes

Bovendien wil Paula dat alle vrouwen zich prettig voelen in de zaak. “De uitstraling van de winkel is chic en overzichtelijk. Daarnaast is er een kast met allerlei lekkers voor klanten, zoals koffie, thee en koekjes.”

Passie voor mode

De 26-jarige ondernemer groeide op in Barneveld, maar woont ruim zeven jaar in Utrecht. “Ik heb hier de opleiding Hotel & Event management gedaan.” De passie voor mode was er altijd al. “Naast mijn studie werkte ik in kledingswinkels, zoals People’s Avenue, Men at Work en Lyle & Scott.” In studiejaar twee wist ze zeker dat de opleiding niks voor haar was. “Met pijn en moeite maakte ik het toch af. Daarna ging ik fulltime aan de slag als storemanager bij Lyle & Scott.” Daar ontstond het idee om een eigen winkel te beginnen.

De openingstijden

FOXIE is op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag open tussen 10.00 en 18.00 uur, donderdag van 10.00 tot 21.00 uur en op zondag ben je welkom tussen 13.00 en 17.00 uur. Maandag is de winkel gesloten.

