Regionale truckruns vallen om door verzekeringsregels, maar er is ook goed nieuws!

Een lange colonne toeterende trucks met daarin de opgewekte gezichten van mensen met een beperking. De zogenaamde truckruns zijn elk jaar weer een groot succes, maar door een ongeluk vorig jaar lijkt de traditie in het water te vallen. Zo ook Flevo Trucktour Dronten, die deze week aankondigde het evenement af te blazen. Wat doen andere organisaties in deze regio? Kijken ze naar mogelijkheden of blijven ook hun wegen leeg?

Volledig scherm Elk jaar konden tientallen mensen met een beperking een rondje meerijden in een truck. Is dat verleden tijd? © Gerard Vrakking / Reinier van Willigen © Gerard Vrakking

De zogenaamde truckruns zijn een populair fenomeen in onze regio. Al decennialang worden ze georganiseerd, en voor zover bekend waren er nooit grote problemen. Maar tijdens de truckrun in Enschede vorig jaar ging het mis. Een begeleider, die op het bed in de truck zat, schoof tijdens een noodstop hard naar voren en liep daarbij hoofdletsel op.

Illegaal

Begeleiders zitten vaker niet op een stoel met gordel, daar is simpelweg geen plek voor in de truck. Ze zitten bijvoorbeeld op het bed, iets wat officieel niet mag. Het is altijd oogluikend toegestaan, tot het ongeluk in Enschede. Een letselschadeadvocaat heeft een zaak aangespannen, waarop verzekeringsmaatschappijen dit jaar hun polis hebben aangepast. Als er nu iets mis gaat, valt dat onder eigen risico. Veel Truckrun organisaties durven dat risico niet te nemen.

Bijvoorbeeld Flevo Trucktour in Dronten. Op Facebook laten ze weten dat ze de voorbereidingen stopzetten in verband met ‘juridische en organisatorische problemen.’ ‘’Wij hebben meer aanvragen voor passagiers met begeleiding dan vrachtwagens met een extra stoel.‘’ TruckRun Salland in Raalte liet drie weken geleden al weten dat het evenement niet doorgaat. ,,We gaan er niet van uit, maar stel dat er iets gebeurt. De grote vraag is dan: wie is er verantwoordelijk? Als er iets gebeurt, is het gewoon niet betaalbaar,‘’ aldus Johnny Tutert, een van de organisatoren van TruckRun Salland.

Gordel

In Lemelerveld hebben ze goede hoop dat de truckrun wél doorgaat. Deze is onderdeel van het Suikerbietenfeest in het Sallandse dorp. ,,We hebben er nog geen klap op gegeven, maar er wordt wel druk over gesproken,‘’ aldus mede-organisator Erik Jansen Helleboom. ,,Het is onze procedure dat iedereen in de truck in een gordel moet zitten, dus wat dat betreft zou het gewoon door moeten kunnen gaan.‘’

Ook de organisatie van de truckersdag in Heerde voorziet geen problemen. ,,Iedereen zit bij ons in de gordel, en als er geen plek is gaan begeleiders niet mee. De aanvraag voor het evenement ligt op dit moment bij de gemeente, en zij hebben aangegeven dat ze geen problemen voorzien.‘’

Brandweerwagen

In Apeldoorn zijn ze druk op zoek naar oplossingen om hun ‘Kanjerdag’ ook door te laten gaan. ,,Het is onze 25ste editie, dat willen we vieren.‘’, zo vertelt Ina Huisman, één van de organisatoren. De organisatie is bijvoorbeeld op zoek naar alternatieve vervoersmiddelen die wel genoeg stoelen hebben, zoals een vuilophaalauto of een brandweerwegen. Ook willen ze kritisch kijken naar de inzet van begeleiders. ,,Niet elke cliënt heeft een begeleider nodig. Sommigen nemen bijvoorbeeld ook een familielid mee, die vindt het dan ‘gewoon leuk’ om mee te gaan in de truck. Dat is ook leuk, maar niet noodzakelijk.‘’