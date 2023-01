Scholieren over de middelbare school: ‘Je bent heel snel gewend’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Milou Hülsmann (14)

Woont in Heino. Zit op het Carmel College Salland in Raalte, vmbo-gt, klas 2

Waarom koos je deze opleiding?

De school is misschien wel groot, maar je bent vooral in een bepaald deel van het gebouw: je domein. Daar volg je bijna al je lessen, maak je huiswerk en kun je altijd bij de onderwijsassistent terecht. Ik koos deze school omdat ik de sfeer fijn vond en veel vriendinnen van mij hier ook naartoe gingen.

Wat verraste je het meest aan de opleiding?

Het is hier drukker, maar ook een stuk gezelliger. Je maakt veel nieuwe vrienden. En je hebt meer vrijheid. Ik heb minder huiswerk dan ik had gedacht, dat wordt rustig opgebouwd.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Dat het hier heel gezellig is en je altijd bij je mentor of de onderwijsassistent terecht kunt. De overstap valt wel mee. Je bent heel snel gewend.

Volledig scherm Milou Hulsmann © Nicole Besselink

Bram Velthuis (13)

Woont in Wijhe. Zit op het Carmel College Salland in Raalte, vmbo-kader, klas 2

Waarom koos je deze opleiding?

Ik kon kiezen uit twee scholen. De andere school was wel dichterbij, maar dit leek me een leuke school en veel vrienden zaten hier al.

Wat verraste je het meest aan de opleiding?

Dat je je eigen domein hebt en dus niet de hele school door hoeft te lopen voor lessen. Alles zit dicht bij elkaar. Wat ik ook goed vind, is dat je in de eerste en tweede klas bij verschillende bedrijven gaat kijken en op snuffelstages gaat om te kijken wat je leuk vindt.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Je kunt hier veel verschillende richtingen kiezen: Creatief, Mens en gezondheid, Commercieel, Techniek en Groen. En als er iets aan de hand is of als je iets lastig vindt, word je altijd goed geholpen.

Volledig scherm Bram Velthuis © Nicole Besselink

Nualah Bosch (13)

Woont in Enschede. Zit op Twents Vakcollege ‘t Woolde in Hengelo, arbeidsgerichte leerroute

Waarom koos je deze opleiding?

Op deze school kan ik veel met mijn handen aan het werk en creatief bezig zijn in de lessen. Hierdoor kan ik dingen doen waar ik goed in ben en word ik beter voorbereid op mijn toekomst.

Wat verraste je het meest aan deze opleiding?

Eigenlijk vind ik hier alles leuk. Het is er gezellig, er zijn leuke praktijkvakken en de leerkrachten helpen mij als ik hulp nodig heb, bijvoorbeeld bij rekenen. Ook vind ik het leuk dat ik leerlingen tegenkom van mijn basisschool.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Ze geven hier leuke praktijkvakken. Je hoeft niet altijd stil aan een tafel te zitten. Bij koken leer je bijvoorbeeld over snijtechnieken en lekkere dingen maken. Bij techniek hoe je moet zagen en omgaan met gevaarlijke dingen en materialen.

Volledig scherm Nualah Bosch © Nicole Besselink

Valentijn Noordman (14)

Woont in Almelo. Zit op het Omnis College in Almelo, vmbo-basis, klas 2

Waarom koos je deze opleiding?

Ik heb bij verschillende middelbare scholen gekeken. Ik zag dat ze bij het Omnis College veel lessen techniek en handvaardigheid geven en dat je vanaf de derde klas de richting Produceren, Installeren en Energie kunt volgen. Er worden ook andere praktische vakken gegeven, zoals koken. Dat was zeker een reden om hier naar school te gaan.

Wat verraste je het meest aan deze opleiding?

Het is een leuke school, met veel gezellige leerlingen en docenten. Je wordt snel geholpen als je vragen hebt over je vakken.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Het Omnis College is een school voor iedereen. Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is. Het is een school waar bijna iedereen elkaar kent en voor elkaar op komt.

Volledig scherm Valentijn Noordman © Nicole Besselink

Gideon Hutten (12)

Woont in Losser. Zit op het Zone.college in Enschede, leerweg Het Groene Lyceum, klas 1

Waarom koos je deze opleiding?

Ik heb de open dag bezocht en verhalen van leerlingen gehoord en toen was ik direct enthousiast. Ik had een mavo/havo-advies, maar wilde ook graag met m’n handen werken.

Wat verraste je het meest aan de opleiding?

Dat je veel praktisch bezig zou zijn wist ik al wel, maar niet dat het zoveel was! Als je in de lessen goed aan het werk bent kun je je huiswerk ook wel afkrijgen, dat ligt helemaal aan je eigen werkhouding.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Kies voor jezelf en kies een school die bij jou past en die jij leuk vindt. Kies niet alleen een school omdat je basisschoolvrienden er naartoe gaan. Je maakt hier namelijk op de eerste dag al vrienden.

Jetske de Jonge (12)

Woont in Enschede. Zit op het Zone.college in Enschede, leerweg Het Groene Lyceum, klas 1

Waarom koos je deze opleiding?

Wat mij vooral aanspreekt, is dat je op het Zone.college niet alleen theorie krijgt en werkt met boeken en laptop, maar dat je ook veel met je handen aan het werk bent tijdens de praktijkvakken.

Wat verraste je het meest aan de opleiding?

Omdat je bij Het Groene Lyceum een route volgt van zes jaar waarin je je vmbo- én mbo- diploma haalt, ligt het tempo wel hoog. Je moet ook niet bang zijn om vieze handen te krijgen, want dat gebeurt hier op school wel. Bijvoorbeeld als we zagen of een straatje leggen.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Volg je eigen gevoel en kies niet voor een school omdat die het minst lang fietsen is. Ik woon 7,5 kilometer van school. Dat vind ik niet erg.

Volledig scherm Jetske de Jonge © Nicole Besselink

Elynn Ahuluheluw (12)

Zit op Vrijeschool De Regge in Zutphen, vmbo, klas 1

Waarom koos je deze opleiding?

Ik wist eigenlijk al meteen na de open dag dat ik hier naar toe wilde. Ik heb dyslexie en hoorde dat je hier veel creatieve vakken hebt.

Wat verraste je het meest aan de opleiding?

Op de eerste dag werd ik vriendelijk welkom geheten met een groot applaus van alle leerlingen en docenten. Daarna gingen we naar ons klaslokaal en werd iedereen voorgesteld met een leuk spel. De hoeveelheid huiswerk valt me mee. Alle docenten helpen je goed en je krijgt genoeg tijd in de les om je werk af te krijgen.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Een gouden tip van mij: blijf rustig, er zijn genoeg mensen om je te helpen!

Volledig scherm Elynn Ahuluheluw © Nicole Besselink