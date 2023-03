Twee jaar jeugddetentie voor bestuurder (20) die met drank op dodelijk ongeval bij Havelte veroorzaakte

MET VIDEO Automobi­list (20) vervolgd na fatale crash Havelte waarbij twee jongeren omkwamen

De jonge automobilist (20) die in april betrokken was bij een dodelijke crash in Havelte wordt vervolgd. Uit het onderzoek is de verdenking naar voren gekomen dat de bestuurder ‘onder invloed was en (te) hard reed’. Bij het ongeval kwamen een meisje (16) en een jongeman (21) om het leven.